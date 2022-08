BioShock: Geplante Netflix-Verfilmung findet Regisseur und Drehbuchautor

BioShock-Film kommt vom Panem-Macher





BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ



— Netflix (@netflix) August 25, 2022

Ja, so eine Entwicklungshölle ist nicht schön und trifft nicht nur Spiele, sondern auch Spieleverfilmungen. Eine Adaption zu BioShock ist seit 14 Jahren geplant und kommt jetzt voran.Diese befindet sich derzeit für Netflix in Arbeit. Und wie der Streamingdienst jetzt in einem neuen Tweet bekannt gegeben hat, konnte man nun auch mit Francis Lawrence und Michel Green je einen namhaften Regisseur und Drehbuchautoren verpflichten.Sowohl Lawrence als auch Green bringen beeindruckende Referenzen zum Projekt: Ersterer inszenierte unter anderem Constantine mit Keanu Reeves und I am Legend mit Will Smith und drückte mit drei von vier Die Tribute von Panem-Teilen einem milliardenschweren Filmfranchise seinen Stempel auf. Green hingegen verfasste Skripte unter anderem zur Marvel-Verfilmung Logan, Blade Runner 2049 und die Serie American Gods.Angaben zum konkreten Inhalt sowie zur Veröffentlichung gibt es noch keine, dazu befindet sich das Projekt auch noch in einer viel zu frühen Entwicklungsphase. Immer sind die Big Daddys wiederholt Teil der Kommunikation, also könnte diese zusammen mit einem Unterwasser-Setting durchaus auftauchen.Letztes aktuelles Video: iOS Launch Trailer