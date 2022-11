BioShock: Kommender Netflix-Film soll laut Regisseur dem Spiel treu bleiben

BioShock: Enge Kommunikation mit dem Creative Director des Spiels

Lawrence über die vielen Stärken von BioShock

Netflix will auch weiterhin eine der führenden Größen in Sachen Videospielverfilmungen bleiben: Während man sich für Gears of War nun bereits im dritten Anlauf erbarmt , ist der Streaming-Anbieter auch mit einer Adaption von BioShock zugange. Ursprünglich bereits vor 14 Jahren geplant gewesen , ist die kommende Verfilmung des narrativen Meisterstücks Ende August endlich vom Grund des Meeres aufgetaucht und hat mit der Enthüllung von Drehbuchautor Michael Green und Regisseur Francis Lawrence ein Lebenszeichen von sich gegeben. Nun sprach Lawrence in einem Interview über die BioShock-Verfilmung.Gegenüber den Kollegen von Collider äußerte sich der Regisseur zu den vielen Befürchtungen, die Fans des Ursprungsmaterials oft bei entsprechenden Adaptionen haben. Demnach lasse Netflix als Produktionsfirma Lawrence viel Freiraum, außerdem befinde sich der Regisseur im Austausch mit Kevin Levine, dem Creative Director von BioShock:„Es gibt immer Diskussionen über die Altersfreigabe und den Ton. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir uns noch ziemlich früh in der Produktion befinden, aber ich habe definitiv nicht das Gefühl, von Netflix in irgendeiner Art eingeschränkt oder in eine bestimmte Richtung geschubst zu werden.“„Ich meine ich, Cameron [MacConomy], der mit mir arbeitet, und Michael können machen, was wir wollen, was echt super ist. Vieles davon bleibt dem Spiel wirklich treu und wir reden mit Takw-Two [Interactive] und Kevin Levine.“Auch sonst ließ sich Lawrence im Interview schnell dazu hinreißen, über BioShock zu schwärmen. Er hebt das stringente Konstrukt des Spiels hervor und betont, warum der dystopische Ausflug in der Ego-Perspektive einen großen Vorteil gegenüber anderen Videospielen hat, die es auf die Leinwand geschafft haben.„Zunächst mal denke ich, dass es eins der besten Spiele ist, die jemals geschaffen wurden. Es ist außerdem eins der visuell einzigartigsten Spiele, wie ich finde. Die andere Sache, und das ist eine von vielen, die mich sehr anzieht, ist, dass es sehr thematisch ist. Da sind echte Ideen und Philosophien im Spiel zu finden und es ist alles sehr, sehr durchdacht.“„Viele Spiele haben eine großartige Welt, oder einen tollen Protagonisten oder sie konzentrieren sich auf tolle Versatzstücke, aber sie haben nicht die Ideen, sie haben nicht das Gewicht und die Bedeutung, die BioShock hat. Diese Art von Kombination aus richtigen Ideen und Philosophien gemischt mit der unglaublichen Ästhetik.“Letztes aktuelles Video: iOS Launch Trailer