Logitech: Wird Enabling Partner der esports player foundation

Logitech engagiert sich weiter im Esport und hat jetzt mit seinem Label Logitech G eine Partnerschaft mit der esports player foundation bekannt gegeben. Neben finanziellen Hilfen will man auch Hardware wie Tastaturen, Mäuse und Headsets bereitstellen. Zusätzlich geplant sind gemeinsame Aktivitäten zur Weiterentwicklung der "Bildschirm-Athleten". Das Ziel soll darin bestehen, einen signifikanten Beitrag zur Professionalisierung des Esports in Deutschland zu leisten."Wir sind bestrebt, Esports-Spielerinnen und -Spieler sowie -Teams auf der ganzen Welt mit Trainingsmöglichkeiten, Support und Ausrüstung zu unterstützen, und auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen", so Henning Christiansson, Global Marketing Manager Esports & PRO Series bei Logitech G. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der esports player foundation und die Zusammenarbeit an diesem einzigartigen Projekt zur Unterstützung und Entwicklung von Esports-Talenten in Deutschland. Mit dieser Partnerschaft erhoffen wir uns, einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des Esports in Deutschland zu leisten und einen positiven Rahmen für die Entwicklung vieler junger Talente zu unterstützen.""Logitech G ist für uns ein Traumpartner", freut sich Jörg Adami, Geschäftsführer der esports player foundation. "Als Not-for-Profit-Institution können wir so unsere Angebote weiter ausbauen und unseren Geförderten nun Weltklasse-Equipment zur Verfügung stellen, um Weltklasse-Leistungen hervorzubringen."Die esports player foundation wurde im Januar 2020 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Esports-Talente in Deutschland gezielt zu fördern.