Logitech: Aurora Kollektion: Neue geschlechtsübergreifende Produkt-Kollektion vorgestellt

"Ein Großteil der Gaming-Branche zeigt einen gleichbleibenden Look. Das spiegelt aber nicht die große Bandbreite an Gamer*innen wider, die sich selbst ausdrücken und Spaß am Gaming haben.“, sagt Ujesh Desai, Vice President und General Manager von Logitech G. Unter dieser Prämisse veröffentlicht Logitech eine neue Gaming-Kollektion aus stilistisch aufeinander abgestimmter Maus, Tastatur, Headset und allesamt Zubehör. Mit einer "verträumten Ästhetik" sollen alle Geschmäcker, unabhängig des Geschlechts, gleichermaßen angesprochen werden.Die vor Kurzem erschienene Kollektion beinhaltet das G735 Wireless Gaming Headset, das G715 Wireless Gaming Keyboard sowie das G713 Gaming Keyboard samt passender kabelloser Maus (G705) und acht weitere in Weiß und Pastell-Farben gestrichene Zubehörteile. Darunter ein herzförmiges Reise-Etui für Headset und Maus, farblich anpassbare Ohrpolster und Bügel sowie Mauspads oder eine in Wolkenoptik gestaltete Handballenauflage.Das Design ist laut Logitech auf Komfort, Zugänglichkeit und Verspieltheit ausgelegt. Probleme wie eine zu kleine Handgröße und zu lange Haare sollen der Vergangenheit angehören. Die Produkte mit der Grundfarbe Mist White können durch Accessoires, wie einer Tastenkappe für die Tastatur, in den Pastellfarben Pink Dawn und Green Flash sowie durch anpassbare Beleuchtungsoptionen individualisiert werden.Der Hersteller wirbt beim G735 mit einer Akkulaufzeit von mehr als 56 Stunden (ohne Beleuchtung) und der "neuen Blue VO!CE-Mikrofontechnologie, die die Stimme der Spieler*innen moduliert und die Möglichkeit bietet, bevorzugte Audioeinstellungen im G Hub und direkt auf dem Headset zu speichern." Die beiden Tastaturvarianten werden mit einer Cloud-Soft-Handballenauflage geliefert und sollen durch einen leisen Tastenanschlag ein optimales Gaming-Erlebnis ermöglichen.Das kabellose Gaming Headset G735 hat eine UVP von 229 Euro. Die kabellose Gaming Tastatur G715 kostet euch 199 Euro und die kabelgebundene G713 wird für 169 Euro angeboten. Wer auf eine passende kabellose Maus nicht verzichten möchte, zahlt für die G705 stolze 99,99 Euro. Um die eigene Kollektion aufzuwerten, bringt der Hersteller ebenfalls eine Sonderausgabe des Blue Yeti USB-Mikrofons für die Aurora Collection auf den Markt, die in den Farben Pink Dawn und White Mist für 139,99 Euro angeboten wird.