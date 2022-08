Logitech: Erste Bilder des Cloud-Handhelds aufgetaucht

Logitech G mit ersten Bildern

Nach der bilderlosen Ankündigung eines neuen, auf Cloud-Technik basierenden Handhelds, das aus einer Kooperation von Tencent und Logitech entsteht, folgen dank eines Leaks endlich die passenden Abbildungen.Das Steam Deck geht verkaufstechnisch durch die Decke, auch die Nintendo Switch kann sich vor interessierten Käufern kaum retten. Da wundert es wenig, dass auch die Hardware-Spezis von Logitech an einem solchen Gerät basteln. Es soll noch in diesem Jahr das Licht der Verkaufsregale erblicken, setzt aber auf die Cloud, um Spiele abzuspulen.Aus diesem Grund muss das auf den Namen Logitech G getaufte Handheld nicht über teure Innereien verfügen, anders als beim Steam Deck dürfte der Preis aus diesem Grund auch deutlich günstiger ausfallen. Während Tencent sich um die Software kümmert, erledigt Logitech den plastikbehafteten Rest.Die ersten Bilder zeigen das Gerät, das ein wenig wie eine überdimensionierte Switch Lite daherkommt. Ein genauer Starttermin und ein Preis sind noch nicht bekannt, auch welche Cloud-Dienste, wie etwa Nvidia GeForce Now oder Xbox Cloud-Gaming, unterstützt werden, hat Logitech noch nicht mitgeteilt. Allerdings sind auf den Bildern der Benutzeroberfläche bereits Symbole für Steam, Xbox und auch Google Play zu erkennen.Zusätzlich fehlen auch die genauen technischen Daten, ob ein OLED-Display zum Einsatz kommt, kann anhand der ersten Screenshots nicht beurteilt werden. Ansonsten sieht man das, was von einem Handheld erwartet wird, nicht mehr, nicht weniger. Zwei Analogsticks, vier Facebuttons und jeweils zwei Schultertasten auf jeder Seite. Aufgrund des Cloud-Ansatzes muss ein Laufwerk natürlich keinen Platz finden.