Logitech: Preis, Termin und Services für das G-Handheld bekannt

GeForce Now und Xbox Cloud

Die Ankündigung des Cloud Handhelds Logitech G ist noch nicht lange her, schon jetzt macht der Hersteller Nägel mit Köpfen. Bereits im nächsten Monat soll die neue Hardware auf dem Markt kommen.Und wer jetzt vorbestellt , der bezahlt statt 349,99 Dollar nur 299,99 Dollar. Zusätzlich zum Preis gibt es mit dem 17. Oktober 2022 einen genauen Erscheinungstermin und welche Dienste ab Werk von dem Android-Gameboy unterstützt werden, ist ebenfalls bekannt.Das neue Handheld wurde, wie bereits bekannt, vornehmlich als Cloud-Hardware entworfen, allerdings ist es auch möglich sich einige Apps aus dem Google Play Store zu installieren. Zusätzlich kann von der Xbox gestreamt werden und der Dienst GeForce Now findet ebenfalls Unterstützung.Das Gerät bietet einen IPS-Display mit einer Diagonale von 7 Zoll (18 Zentimeter) mit einer Auflösung von 1080p bei einer Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde. Das Gewicht des Logitech G liegt bei rund 460 Gramm, somit ist das Handheld etwas schwerer als eine Switch, aber deutlich leichter als das SteamDeck von Valve.Im Inneren bringt Logitech einen Qualcomm Snapdragon 720G-Prozessor und einen Octa-Core-Prozessor, der mit bis zu 2,3 GHz läuft, zum Einsatz. Für den Speicher gibt es 4 GB LPDDR4X RAM und 64 GB UFS-Speicher. Der einzige USB-C 3.1-Anschluss ist in der Lage den 6.000-mAh-Akku in rund 2,5 Stunden aufzuladen. Die Akkulaufzeit gibt Logitech mit 12 Stunden an.Eine MicroSD-Karte kann als Speichererweiterung eingesetzt werden, SIM-Karten werden nicht unterstützt. Zum Spielen von gestreamten Inhalten muss sich der Nutzer also immer im Bereich eines W-LAN-Netwerks befinden.