Just Cause: John-Wick-Macher soll Drehbuch für Leinwand-Adaption schreiben - 4Players.de

Offenbar hat man Derek Kolstad verpflichtet, an der geplanten Verfilmung von Just Cause mitzuwirken. Das meldet der Hollywood Reporter . Kolstad ist vor allem für die Filmreihe John Wick mit Keanu Reeves bekannt, die er nicht nur erschaffen, sondern auch als Drehbuchautor begleitet hat. Zudem hat Constantin Film auch Adrian Askarieh als Produzent mit ins Boot geholt, der seit fast zehn Jahren für eine Filmadaption von Just Cause kämpft.In diesem Zusammenhang wurde früher Brad Peyton als möglicher Regisseur gehandelt, der u.a. im Actionfilm San Andreas mit Dwayne "The Rock" Johnson auf dem Regiestuhl saß. Ob er weiterhin als heißer Kandidat gilt, steht allerdings nicht fest. Es bleibt es abzuwarten, ob und wann es Rico Rodriguez auf die große Leinwand schafft. Die Spielereihe von den Avalanche Studios und Square Enix umfasst mittlerweile vier Titel.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Interview Teil 4