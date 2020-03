Shadow Man Remastered: Überarbeitete Version für PC und Konsolen in Entwicklung

Bei den Nightdive Studios befindet sich ein weiterer Remaster in Entwicklung. In Zusammenarbeit mit Valiant Entertainment wird Shadow Man (1999; PC, PS, N64 und DC) in überarbeiteter Form für PC (GOG.com, Steam) und Konsolen (PlayStation, Switch und Xbox) veröffentlicht. 2021 wird als Releasezeitraum angepeilt. Das Remaster wird auf der hauseigenen KEX-Engine basieren, die schon bei System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood: Fresh Supply und Forsaken Remastered eingesetzt wurde. Bildmaterial liegt nicht vor.4K-Unterstützung (Breitbild-Format), dynamisches Schatten-Mapping, dynamische Beleuchtung pro Pixel, Antialiasing und andere Post-Process-Effekte, eine höhere Dichte der Partikeleffekte, überarbeitete Soundeffekte und HDR werden versprochen. Auch ein "verfeinertes Spielerlebnis" und die Wiedereinführung fehlender Inhalte, die aus dem Originalspiel ausgeschnitten wurden, werden in der Ankündigung erwähnt. Die PC-Version des Spiels wurde übrigens 2014 von Nightdive Studios in seiner ursprünglichen Form wieder veröffentlicht (u.a. bei Steam ).