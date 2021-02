Stubbs the Zombie: Rebel without a Pulse: Wiederbelebung des Zombie-Abenteuers auf PC und Konsolen

Aspyr Media hat im Rahmen der aktuellen Nintendo-Direct-Ausgabe eine Neuauflage von Stubbs the Zombie: Rebel without a Pulse angekündigt, die am 16. März 2021 für PC (Steam, GOG), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Vorbestellungen des vor mehr als 15 Jahren für die erste Xbox und den PC erschienen Titels via Microsoft Store (19,99 Euro) und eShop (16,50 Euro) sind bereits möglich.Auf dem PlayStation Blog erläutert Mallie Rust von Aspyr: "Um das authentische Gameplay-Feeling aus dem Jahre 2005 nicht zu verfälschen, haben wir einfach gar nichts verändert. Gleiches Gameplay, gleiche Grafik, gleiche Benutzeroberfläche. Na gut, wir haben dann doch Support für moderne Auflösungen hinzugefügt, die Steuerung und die Tastenbelegung an moderne Controller angepasst und uns ein paar schicke neue Erfolge ausgedacht. Aber alles andere ist wie damals!""Wir schreiben das Jahr 1959 und die Stadt Punchbowl im US-Bundesstaat Pennsylvania ist das Aushängeschild für Fortschritt und ideale Wohnbedingungen. Die perfekte Kombination aus dem klassischen Stil der 50er Jahre und futuristischer Technologie. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, da es sich bei dem Spiel selbst um einen Klassiker handelt, der jetzt auf den modernsten Konsolen spielbar ist."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer