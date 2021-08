Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse: Box-Version schluft in den Einzelhandel

Friss Hirne: Falle über die Lebenden und erneuere dein körperliches Arsenal: Zombie-Auswurf, Eingeweidegranaten und die betäubende unflätige Blähung

Übernimm die Bevölkerung von Punchbowl: Krall deine abgetrennte Hand um den Kopf eines Barbershop-Quartettsängers und baller mit ihm los

Bau deine Zombiehorde auf: Verwandle Gegner in untote Verbündete und führe eine Zombie-Attacke gegen die Lebenden

Zwing die Zivilisation in die Knie: Zeig dem retrofuturistischen Städtchen Punchbowl, dass niemand seiner Vergangenheit entkommt

Stubbs & Co.: Lade einen Freund ein, als Grubbs zu spielen, und erlebt gemeinsam klassisch-komische Kooperations-Eskapaden. (Freund nicht enthalten)"

THQ Nordic und Aspyr Media bringen Stubbs the Zombie in Rebel without a Pulse ab 14,27€ bei kaufen ) als Box-Version in den stationären Handel. Stubbs schluft am 26. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Switch in die Regale. Die UVP beträgt 19,99 Euro für PlayStation und Xbox sowie 29,99 Euro für Nintendo Switch.Produktbeschreibung:"Werde zum Zombie! Hau rein und schnapp dir Hirne! Es ist 1959 und das Städtchen Punchbowl (USA) ist ein Muster an Fortschritt und Lebensqualität. Zeig den Lebenden, dass Gesetz und Ordnung einen Toten mit einer Mission nicht aufhalten können. Dein Freund ist wieder da, Maggie, und Punchbowl kriegt echte Probleme!Letztes aktuelles Video: Launch Trailer