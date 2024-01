Tetris: Nachrichtensprecherin kritisiert den kürzlichen Erfolg von Blue Scuti

Tetris: Journalistin kritisiert Errungenschaft von Blue Scuti





It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr



— Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024

durchzuspielen ist kein Life Goal“, sagt eine englische Nachrichtensprecherin zu dem. Aber warum eigentlich nicht? Derzeit erhält die Sprecherin massig Kritik aus der Gaming-Branche.Während das Kind auf der ganzen Welt Lob und Zuspruch bekommt, gibt es auch Kritik:sagt, wenn sie die Mutter wäre, würde sie ihn auffordern, draußen zu spielen und seine Zeit nicht mit Videospielen zu verbringen.Blue Scuti, so nennt sich der 13-jährige Junge, der die NES-Version von Tetris zu einemzwang, wird gerade weltweit gefeiert. Vor ihm sei es nur einer künstlichen Intelligenz gelungen, das Klötzchenspiel zu Ende zu bringen und somit durchzuspielen, gar zu „gewinnen“.Normalerweise stapeln sich die Steine nach einer Zeit so schnell aufeinander, dass menschliche Spieler nicht mehr mithalten können. Vor zwei Jahren schaffte es einezu spielen, woraufhin das Game abstürzte. Das hat nun auch Blue Scuti, und somit erstmalig ein Mensch, hingekriegt.Ein Editor von VGC teilte den Ausschnitt, wo Secker sich über den Erfolg des Jungen empört, auf Twitter. Diebesonders für ihren herrischen Ton und ihre veraltete Wortwahl. Leute nennen es „unglaublich“ wie der Beitrag Blue Scutis Errungenschaft in Tetris zunichtemacht und fragen sich, warum sie denkt, Gaming könne kein Ziel im Leben sein. Denn viele junge Menschen, auch Kinder, verdienen eine Menge Geld damit auf Plattformen wie Youtube.Was denkt ihr über den Erfolg von Blue Scuti in Tetris? Schließt ihr euch der Sprecherin an und meint, der 13-Jährige solle statt zu zocken lieber draußen spielen? Oder feiert ihr ihn für die Weltrekorde, die er aufgestellt hat? Lasst es uns gern in denwissen. Ebenfalls in die Kritik gerät derzeit– mehr dazu lest ihr hier.