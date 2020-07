Worms Armageddon: Update 3.8 für das 21 Jahre alte PC-Spiel

Team17 hat das Update 3.8 für Worms Armageddon veröffentlicht. Der Patch erscheint somit 21 Jahre nach dem Verkaufsstart des Spiels auf PC.Update 3.8 sorgt für flüssigere Wurm-Bewegungen, mehr Einstellungsoptionen für die Machtes (Physik, mehr Waffen pro Zug nutzen etc.), bessere Kompatibilität, mehr Übersetzungen und einen Fenster-Modus. Außerdem können Teams mit computergesteuerten Mitspielern zu Online-Partien hinzugefügt werden. Das Change-Log findet ihr hier oder auf Steam Team17: "Over seven years in development, this update’s release notes list consists of: 370 fixes, 45 changes, and 61 new features."Letztes aktuelles Video: Patch 38 Trailer