Dynasty Warriors: Trailer zum kommenden Kinofilm

Bei Youtube ist auf dem China Movie Official Channel ein erster Trailer zur kommenden Verfilmung von Dynasty Warriors ( ab 9,70€ bei kaufen ) aufgetaucht. Starten soll der Kinofilm, der laut Eurogamer.net bereits 2016 angekündigt wurde, im kommenden Monat in China und Hong Kong. Produziert wird das Werk von China 3D Digital Entertainment Limited, während Roy Chow für die Regie verantwortlich zeichnet. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Christine To.Im Film treten die auf den Spielen basierten Figuren Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei gegen den mächtigen Lu Bu an. Gefilmt wurde in Hong Kong und Neuseeland. Ob und wann der Film in westlichen Gefilden erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. In Hong Kong fällt der Startschuss am 29. April, auf dem chinesischen Festland einen Tag später.Letztes aktuelles Video: Chinesischer KinofilmTrailer