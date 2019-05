Spielkultur: Super Mario Kart, Mortal Kombat und weitere Neuzugänge in der World Video Game Hall of Fame - 4Players.de

Damit werden jetzt insgesamt 24 Titel in dieser öffentlich zugänglichen Ruhmeshalle geehrt. Der Vater der Fun-Racer, Super Mario Kart, und die Mutter allen Gemetzels, Mortal Kombat, müssen in unserem Magazin vermutlich niemandem mehr vorgestellt werden. Das virtuelle Kartenspiel Solitaire dürfte sogar über die Spielergemeinde hinaus bekannt sein - wurde es doch mit den meisten Versionen von Windows mitgeliefert. Bei Colossal Cave Adventure von Will Crowther handelt es sich quasi um den Uropa der Text-Adventures, welcher bereits vor Zork und Mystery House existierte.

