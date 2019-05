Spielkultur: Brettspiele: Die Nominierten für das Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres 2019 - 4Players.de

„Spiel des Jahres 2019“:





„Kennerspiel des Jahres 2019“:





„Kinderspiel des Jahres 2019“:

Der "Spiel des Jahres e.V." hat die Kandidaten für das Spiel des Jahres 2019 in drei Kategorien nominiert. Letztes Jahr konnte die auch von uns empfohlene Legetaktik Azul den seit 1979 verliehenen Hauptpreis gewinnen. Die diesjährigen Gewinner werden am 22. Juli in Berlin gekürt, zusammen mit Professor Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien.Hier die Nominierten mit den offiziellen Angaben alphabetisch geordnet. Einige davon werden wir auch hier bei 4Players im Brettspielbereich besprechen - den Anfang macht heute Flügelschlag von Ludovic Roudy und Bruno SautterVerlag: Repos Production (Vertrieb: Asmodee)Grafik: Éric AzaguryLustiges Partyspiel für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahrenvon Reiner KniziaVerlag: AmigoGrafik: Rey Sommerkamp und Barbara SpelgerSchnelles Kartenablegespiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahrenvon Ted AlspachVerlag: RavensburgerGrafik: Roland McDonaldRollenbetontes Wortratespiel für 4 bis 10 Spieler ab 10 Jahrenvon Stefan FeldVerlag: alea/Ravensburger SpieleverlagGrafik: Lalanda HruschkaStrategisches Stadtbaupuzzles für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahrenvon Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer, Jakub ŁapotVerlag: Portal Games/Pegasus SpieleGrafik: Aga Jakimiec, Ewa Kostorz, Rafał SzymaInnovatives Detektivspiel für 1 bis 5 Spieler ab 16 Jahrenvon Elizabeth HargraveVerlag: Feuerland SpieleGrafik: Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo und Beth SobelOrnithologisches Optimierspiel für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahrenvon Marco TeubnerVerlag: Pegasus SpieleGrafik: Anne PätzkeLauf-Merkspiel für 2 bis 5 Spieler ab 6 Jahrenvon Jürgen AdamsVerlag: ZochGrafik: Gabriela SilveiraWettlaufspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahrenvon Wilfried und Marie FortVerlag: HabaGrafik: Paletti-GrafikTaktisches Geschicklichkeitsspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren