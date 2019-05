Spielkultur: Die Nominierten für das Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres 2019 - 4Players.de

Der "Spiel des Jahres e.V." hat die Kandidaten für das Spiel des Jahres 2019 in drei Kategorien nominiert. Letztes Jahr konnte die auch von uns empfohlene Legetaktik Azul den seit 1979 verliehenen Hauptpreis gewinnen. Die diesjährigen Gewinner werden am 22. Juli in Berlin gekürt, zusammen mit Professor Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien.Hier die Nominierten mit den offiziellen Angaben alphabetisch geordnet. Einige davon werden wir auch hier bei 4Players im Brettspielbereich besprechen - den Anfang macht heute Flügelschlag

„Spiel des Jahres 2019“:

Just One von Ludovic Roudy und Bruno Sautter

Verlag: Repos Production (Vertrieb: Asmodee)

Grafik: Éric Azagury

Lustiges Partyspiel für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahren

L.a.m.a. von Reiner Knizia

Verlag: Amigo

Grafik: Rey Sommerkamp und Barbara Spelger

Schnelles Kartenablegespiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren

Werwörter von Ted Alspach

Verlag: Ravensburger

Grafik: Roland McDonald

Rollenbetontes Wortratespiel für 4 bis 10 Spieler ab 10 Jahren

Kennerspiel des Jahres 2019“:

Carpe Diem von Stefan Feld

Verlag: alea/Ravensburger Spieleverlag

Grafik: Lalanda Hruschka

Strategisches Stadtbaupuzzles für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren

Detective von Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer, Jakub Łapot

Verlag: Portal Games/Pegasus Spiele

Grafik: Aga Jakimiec, Ewa Kostorz, Rafał Szyma

Innovatives Detektivspiel für 1 bis 5 Spieler ab 16 Jahren

Flügelschlag von Elizabeth Hargrave

Verlag: Feuerland Spiele

Grafik: Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo und Beth Sobel

Ornithologisches Optimierspiel für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren

„Kinderspiel des Jahres 2019“:

Fabulantica von Marco Teubner

Verlag: Pegasus Spiele

Grafik: Anne Pätzke

Lauf-Merkspiel für 2 bis 5 Spieler ab 6 Jahren

Go Gecko Go! von Jürgen Adams

Verlag: Zoch

Grafik: Gabriela Silveira

Wettlaufspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren

Tal der Wikinger von Wilfried und Marie Fort

Verlag: Haba

Grafik: Paletti-Grafik

Taktisches Geschicklichkeitsspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren

