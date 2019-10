Spielkultur: Branchen-Veteranen gründen Entwicklungs-Studio für Entwickler-Studios ("Probably Monsters") - 4Players.de

Einige Branchen-Veteranen um Harold Ryan wollen der Industrie und der Kreativität bei Spielen frischen Wind verpassen: Das neue Unternehmen Probably Monsters aus Issaquah im US-Bundesstaat Washington hat es sich zum Ziel gesetzt, mehrere "AAA-Studios" zu gründen und zu betreuen, welche ihren Mitarbeitern eine sichere Grundlage verschaffen und bei denen sie ihre kreativen Visionen verwirklichen können.All zu extrem dürften die Spielmechanik-Experimente nicht ausfallen, denn die Pressemitteilung erwähnt schließlich die Begriffe "Hit-Unterhaltungsmarken" und "AAA" - es soll sich dabei aber um Genres handeln, für welche die Entwickler Leidenschaft empfinden.Ryan war zuvor u.a. als CEO und Präsident bei Bungie tätig und hielt "Schlüsselrollen bei Microsoft, bei den Ensemble Studios sowie den FASA Studios". Neben der Betreuung großer Marken wie Halo, Destiny, Age of Empires, and MechWarrior habe er auch Bungies strategischen Wechsel von Microsoft zu Activision verhandelt.Außerdem dabei sind COO Lonnye Bower (ehemalige technische Leiterin bei Microsoft) sowie einige offenbar gut vernetzte Ex-Manager und Finanzexperten von Firmen wie Amazon. Erste gegründete Entwickler sind demnach die Cauldron Studios und die Firewalk Studios. Beide arbeiteten derzeit jeweils an einem noch unangekündigten AAA-Titel für einen großen Publisher. Nähere Infos zu diesen Teams sollen im Lauf der kommenden Monate folgen. Zur finanziellen Grundlage und dem vorhandenen Risikokapital ("Series A Round") erläutert die Pressemitteilung:"ProbablyMonsters, located in scenic Issaquah, Washington, is committed to building a positive creative culture where game developers can thrive while creating and shipping original AAA games. In July 2019, ProbablyMonsters closed a private $18.8 million Series A round led by Jerry Jones, Owner/President/ General Manager of the Dallas Cowboys, and John Goff, Founder and Chairman of Crescent Real Estate and Goff Capital; Luther King Capital Management affiliates; gaming executive and venture capitalist David Oxford; among other private investors, to fund its ongoing growth."