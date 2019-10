Spielkultur: Spielemesse Hamburg: Brettspiel-Konkurrenz für die SPIEL in Essen? - 4Players.de

Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360) Screenshot - Spielkultur (360)

Vom 11. bis zum 13. Oktober fand zum ersten Mal die Spielemesse Hamburg statt und lockte 10.500 Besucher in die Hansestadt. Neben einer Lego-Ausstellung der Fangruppe Stein Hanse lag der Fokus vor allem auf Brettspielen. Diese konnten direkt vor Ort gespielt oder an einigen wenigen Verkaufsständen gekauft werden. Versprochen wurden auch Comics und Merchandise-Artikel, von denen wir jedoch kaum etwas bemerkt haben. Beispielsweise bestand der Comicbereich aus nur einem einzigen kleinen Verkaufsstand.Wer nur die SPIEL aus Essen kennt, die mit 1.200 Spieleverlagen, 190.000 erwarteten Besuchern in diesem Jahr und 80.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auftrumpft, dürfte auf der Spielemesse Hamburg eine Ernüchterung erlebt haben, denn nur eine kleine Halle stand Brettspielern und Verkäufern zur Verfügung. Dadurch herrschte zwar kaum Gedrängel, eine gemütliche Atmosphäre und die Wartezeiten waren kurz, geboten wurde für den Eintrittspreis von elf Euro jedoch eher wenig.Wir bleiben gespannt, ob die Spielemesse Hamburg ihr Angebot in den nächsten Jahren etwas erweitert und vor allem den Abstand zur bevorstehenden SPIEL 19‘ zukünftig etwas vergrößert. Die für Brettspielfans viel wichtigere Messe findet nämlich bereits nächste Woche vom 24. – 27. Oktober statt und für viele wurde die Anfahrt nach Hamburg somit obsolet. Einige Impressionen von unserem Besuch findet ihr hier, oder auf unserem Instagram-Account