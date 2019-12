Spielkultur: Spenden-Livestream: "Friendly Fire 5" läuft heute - 4Players.de

Seit heute Nachmittag (um 15 Uhr) läuft der diesjährige Spenden-Livestream "Friendly Fire". Wie in den letzten Jahren sammeln Influencer/YouTuber Geld (Zuschauer-Spenden ( Website ), Sponsoren-Geld, Fanartikel-Verkäufe ( Website ) etc.) für einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr kamen fast 900.000 Euro zusammen.Bei "Friendly Fire 5" machen Max Ensikat (PhunkRoyal), Artur Niemczuk (fisHC0p), Tatjana Werth (Pandorya), Pascal Rothkegel (MrMoreGame), Erik Range (Gronkh), Florian Heider (Der Heider) und das PietSmiet-Team (Sebastian Lenßen, Dennis Brammen, Jonathan 'Jay' Apelt, Christian Stachelhaus und Peter Smits) mit. Übertragen wird "Friendly Fire 5" auf dem Twitch-Kanal von Gronkh "Hauptsponsoren sind CD Projekt Red und Bandai Namco Deutschland: Alle Merchandise-Produkte, darunter der traditionelle Jahreskalender, sind im Stil des Science-Fiction-Rollenspiels 'Cyberpunk 2077' (erscheint am 16. April 2020) gestaltet. Weitere Unterstützer von Friendly Fire 5: Microsoft, Evonik, THQ Nordic, Beyerdynamic, OMEN, Backforce, Endgame und Leaseweb. Um die technische Abwicklung aller Spenden kümmert sich erneut die Plattform Betterplace", schreibt GamesWirtschaft.de Die Friendy-Fire-5-Erlöse gehen zu gleichen Teilen an folgende Vereine und Projekte: Sozialhelden, PrimaKlima e. V., Praxis ohne Grenzen - Segeberg e. V., HateAid gGmbH, Open Knowledge Foundation Deutschland, Rett Deutschland e. V., Deutscher Tierschutzbund e. V. und Pacific Garbage Screening e. V.