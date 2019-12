Spielkultur: Live-Streaming wächst 2019 weiter; League of Legends verdrängt Fortnite auf Twitch von Platz 1 - 4Players.de

Screenshot - Spielkultur (PS) Screenshot - Spielkultur (PS) Screenshot - Spielkultur (PS) Screenshot - Spielkultur (PS) Screenshot - Spielkultur (PS) Screenshot - Spielkultur (PS)

Bei Streamelements ist in Zusammenarbeit mit Arsenal.gg ein Bericht über das Streaming-Jahr 2019 via The Loadout veröffentlicht worden - gemeint ist Live-Streaming mit Gaming-Inhalten via Twitch, YouTube Gaming, Mixer und facebook gaming.Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorüber ist, heben die Autoren hervor, dass Twitch mit großem Abstand die wichtigste Live-Streaming-Plattform ist. Der Marktanteil von Twitch nach der Anzahl der "geschauten Stunden" liegt bei 73 Prozent (Vorjahr: 75 Prozent). YouTube Gaming liegt bei 21 Prozent (Vorjahr: 22 Prozent). Sowohl Mixer von Microsoft als auch facebook gaming konnten um zwei Prozentpunkte auf jeweils drei Prozent zulegen. Die Zuwächse werden u.a. auf prominente Anwerbungen zurückgeführt - wie Ninja, shroud, Ewok und Gothalion bei Mixer und DisguisedToast, ZeRo, NexxuzHD und Lolito FDEZ bei facebook Gaming. Insgesamt betrachtet ist die Anzahl der "geschauten Stunden" auf allen Plattformen gestiegen.Das meistgeschaute Spiel des Jahres auf Twitch ist wieder League of Legends. Die MOBA von Riot Games führte dauerhaft von 2011 bis 2017 die Jahrescharts an, nur Fortnite drängte sich 2018 dazwischen. In diesem Jahr ging die Anzahl der "geschauten Live-Stream-Stunden" bei Fortnite um 28 Prozent zurück und LoL setzte sich wieder an die Spitze. Ebenfalls abwärts ging es für Overwatch (-6%) und Hearthstone (-38%). Die stärksten Zugewinne verzeichneten Grand Theft Auto 5 (+277%) und World of WarCraft (+55%; hauptsächlich durch WoW Classic). PUBG ist in der Top-Ten-Liste nicht mehr zu finden.Apex Legends ist das einzige Spiel, das im Jahr 2019 veröffentlicht wurde und den Sprung in die Top Ten geschafft hat. Teamfight Tactics, Sekiro, Death Stranding und Anthem folgen mit gebührendem Abstand.Außerdem wird hervorgehoben, dass auch die Beliebtheit von Dungeons & Dragons (Pen-&-Paper-Rollenspiel) weiter steigt. In diesem Jahr wuchsen die D&D-Livestreams um 26 Prozent und verzeichneten über 13 Millionen Zuschauer.