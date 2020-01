Spielkultur: Games und Politik: Podcast-Reihe im Deutschlandfunk - 4Players.de

02. Januar - Teil 1: Der Mythos des unpolitischen Computerspiels

03. Januar - Teil 2: Von Regeln, Ideologien und Spielmechaniken

06. Januar - Teil 3: Radikalisierung durch Computerspiele? Gespräch mit Kulturwissenschaftler Christian Huberts

07. Januar - Teil 4: Antisemitismus in Computerspielen

08. Januar - Teil 5: Flucht und Migration in Computerspielen

09. Januar - Teil 6: Geschlechterbilder in Computerspielen

10. Januar - Teil 7: Utopien in Computerspielen

Eine Podcast-Reihe im Deutschlandfunk dreht sich um "Games und Politik". In sieben Teilen soll ergründet werden, welchen Einfluss Computerspiele auf unsere Gesellschaft haben. Die Beiträge sind im Radio vom 02. bis 10. Januar 2020 in der Sendung "Corso - Kultur und Politik" (Mo. bis Fr., 15.05 bis 15.30 Uhr) zu hören oder können komplett von der Deutschlandfunk-Website abgerufen werden.Deutschlandfunk (zugehörig zum Deutschlandradio) beschreibt die Reihe folgendermaßen: "Nach dem Terroranschlag von Halle sind Computerspiele mehr denn je in Verruf geraten. Nicht zuletzt, weil der Attentäter seine Tat über eine Gaming-Plattform streamte und eine möglichst hohe „Opfer-Highscore" erreichen wollte. Der Appell von Bundesinnenminister Seehofer, die Szene stärker unter Beobachtung zu nehmen, stieß auf deutliche Kritik. Und doch spiegeln sich in Computerspielen gesellschaftliche Werte und politische Ideen wider. Games greifen reale Konflikte in fiktiven Szenarien auf, thematisieren Flucht und Migration, bieten das Potenzial, Genderklischees zu überdenken und stellen Spielerinnen und Spieler vor ethische Fragen. Darüber hinaus können sie soziale Experimentierflächen sein, in denen Gesellschaftsentwürfe und neue Formen des Zusammenlebens erprobt werden."Radio-Sendeplan: