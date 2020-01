Spielkultur: Umfrage zur nächsten Konsolengeneration: Grafik und Ladezeiten wichtiger als VR und Mobilität

Die ISFE (Interactive Software Federation of Europe) und Ipsos MORIs GameTrack haben eine repräsentative Umfrage (via GamesIndustry.biz ) unter 8.000 Spielern zwischen 11 und 64 Jahren aus Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien durchgeführt, in der gefragt wurde, was sie im Hinblick auf die nächste Konsolengeneration als wichtig erachten.Am häufigsten sei "bessere Grafik" genannt worden, was 68 Prozent aller Befragten und 78 Prozent der Konsolenspieler für wichtig hielten. An zweiter Stelle wurden "kürzere Ladezeiten" angeführt (63 Prozent aller Befragten, 71 Prozent der Konsolenspieler). Funktionen wie Game-Streaming (44 bzw. 51 Prozent), nicht spielbezogene Apps (41 bzw. 52 Prozent), 8K-Unterstützung (40 bzw. 49 Prozent), Bewegungssteuerung (49 bzw. 57 Prozent), Abwärtskompatibilität (48 bzw. 59 Prozent) sowie die Möglichkeit, physische Datenträger nutzen zu können (47 bzw. 58 Prozent), lagen im Mittelfeld.Schlusslicht in der Prioritätenliste war Virtual-Reality-Kompatibilität, was lediglich 37 Prozent aller Befragten und 43 Prozent der Konsolenspieler als wichtig erachteten. Knapp davor lag die Verfügbarkeit eines Handheld-Modus' (38 Prozent aller Befragten, 45 Prozent der Konsolenspieler). Speziell die deutschen Teilnehmern hätten VR (30 Prozent) und Handheld-Funktion (24 Prozent) als noch weniger wichtig angesehen, während in Großbritannien vor allem eine erhöhte Vorliebe für Streaming (14 Prozent über dem Durchschnitt) und Apps (11 Prozent über dem Durchschnitt) aufgefallen sei.Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020