Spielkultur: Game Two kürt heute die "Ultimative Top 25" der vergangenen Dekade

Wozu eine Top 10, wenn man auch 25 Spiele küren kann? Heute Abend startet im Stream von RocketBeans TV eine besondere Zeremonie: Das Magazin Game Two kürt nicht nur die besten Spiele des vergangenen Jahres, sondern der kompletten Dekade der "Zehner Jahre".Wie uns RBTV mitgeteilt hat, feiert die Sendung heute Abend um punkt 20 Uhr Premiere im Stream von RBTV - auch ein paar unserer Redakteure haben an der Abstimmung teilgenommen. Welche genau das sein werden, wird noch nicht verraten. Wer sich die Sendung lieber gemütlich am Wochenende genehmigen möchte, kann das ab dem morgigen Sonnabend um 12 Uhr auf dem Youtube-Kanal von Game Two erledigen.Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020