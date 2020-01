Spielkultur: Cory Barlog (God of War) über Spielentwicklung: "Spiele sind sehr lange sehr hässlich"

Cory Barlog, seines Zeichens Game Director des 2018 erschienenen God of War , hat auf Twitter einen ebenso kurzen wie interessanten Einblick in einen Aspekt der Entwicklung von Videospielen gegeben. Als Reaktion auf die kürzlich aufgetauchten Gerüchte, denen zufolge Cyberpunk 2077 verschoben wurde, weil es schlecht auf PlayStation 4 und Xbox One laufe, meinte er: "JEDES Spiel läuft so lange schlecht, bis man es kurz vor seiner Fertigstellung an die entsprechende Hardware anpasst."Er führt den Gedanken anschließend weiter und verdeutlicht eindringlich: "SPIELE SIND SEHR LANGE SEHR HÄSSLICH, BIS SIE ES AUF EINMAL NICHT MEHR SIND. Was normalerweise erst ganz am Ende eintritt." Der Grund dafür sei die extrem hohe Komplexität ("absolutely fucking bananas level of complexity") im Zusammenspiel aller Bestandteile. "In den allermeisten Fällen vertrauen wir einfach unserer Vision sowie darauf, dass aus diesem fehlerhaften und notdürftig zusammengeschusterten 'Ding' am Ende etwas wird."Barlog merkt an, dass er nicht für die gesamte Industrie sprechen könne. Er sei sich aber sicher, dass dies bei den meisten Projekten so sei. Er beendet den kurzen Thread außerdem mit den Worten: "Wir ALLE wollen das sauberste, fehlerfreiste Erlebnis veröffentlichen, das menschenmöglich ist. [...] Es liegt nie daran, dass wir es nicht versucht haben."Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020