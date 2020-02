Spielkultur: Ehemalige BioWare-Entwickler erschaffen SciFi-Rollenspiel für Wizards of Coast

Wizards of the Coast, der Publisher hinter Dungeons & Dragons sowie Magic: The Gathering, haben mit Archetype Entertainment ein neues Studio gegründet, das sich primär um die Entwicklung von Rollenspielen mit einem narrativen Fokus kümmern soll. Mit James Ohlen und Chad Robertson hat man laut PC Gamer zwei prominente Namen an Bord, die zuvor bei BioWare in Lohn und Brot standen.Ohlen, der die Leitung des Studios übernimmt, war als Lead Designer und Creative Director an namhaften Projekten wie Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins und Star Wars: The Old Republic beteiligt. Mitgewirkt hat er außerdem bei Jade Empire, Mass Effect und BioWares vorerst letztem Werk Anthem. Robertson wird dagegen die Rolle des General Managers einnehmen und war zuvor Head of Live Service bei Anthem sowie Star Wars: The Old Republic involviert.Interessanterweise soll das erste Projekt der Studios nicht auf den starken Marken von Wizards of the Coast basieren. Stattdessen arbeitet das Team an einem "storylastigen Rollenspiel für mehrere Plattformen, das in einem neuen Science-Fiction-Universum angesiedelt ist."Damit unterstreicht Wizards of the Coast seine zunehmenden Ambitionen in der Videospielbranche. Kürzlich veröffentlichte man Magic the Gathering: Arena und wird auch den Vertrieb des kommenden Baldur's Gate 3 von den Larian Studios übernehmen.Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020