Spielkultur: Team Ninja würde gerne ein neues Ninja Gaiden entwickeln

Da die Entwicklung von Nioh 2 fast abgeschlossen ist, stellt sich die Frage, welches Projekt Team Ninja als nächstes in Angriff nehmen möchte. Im Gespräch mit IGN ist die Antwort ziemlich eindeutig: "Der Kern des Teams, das an Ninja Gaiden gearbeitet hat, möchte ein neues Spiel machen", so Fumihiko Yasuda, der Director von Team Ninja. "Wir sind uns dessen bewusst, dass einige Fans Ninja Gaiden mehr gewollt hätten als Nioh 2."Angetan zeigt er sich auch von der Reihe an neuen Spielen rund um die Schattenkrieger und hebt dabei besonders die Werke von From Software als Inspiration hervor: "Wir sehen derzeit eine Reihe von Ninja-Spielen wie Sekiro: Shadows Die Twice und wir sehen in diesen Spielen viel gute Inspiration. Wir hoffen, eines Tages ein paar gute Nachrichten verkünden zu können."Noch gibt es allerdings keine offizielle Ankündigung, wonach sich Team Ninja tatsächlich wieder Ninja Gaiden zuwenden wird. Die Vorzeichen stehen nach diesen Aussagen aber ganz gut.