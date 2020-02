Spielkultur: Safer Internet Day: Verein ruft auf, Jugendschutzprogramme zu installieren

SethSteiner schrieb am 11.02.2020 um 10:57 Uhr

Gruselige, dystopische Vorstellung, dass Minderjährige in so einer Welt leben, in denen ihre Umgebung derart überwacht wird auf dass ihnen bloß nichts angeblich "jugendgefährdendes" begegnet. Ein Leben in der Glücksbärchi-Welt. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, wie der Jugendschutz erst wieder aussieht, sobald irgendwelche extremistischen Parteien ihn für ihre Zwecke missbrauchen *schüttel*.