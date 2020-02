Spielkultur: Cliff Bleszinski ("Gears of War") hätte fast an einem Alien-Shooter mit Newt gearbeitet

Funfact: Before BKP shut down we were in talks to do a new game in the Aliens franchise with Fox.



Then Disney bought them and that got lost in the shuffle, darnit.



— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020





Ripley would be alive and be your "Cortana/Anya." You'd play as grown Newt. On Earth. Weyland-Yutani are weaponizing the aliens in a Black Mesa style facility and, of course, all hell breaks loose.



Your robotic pal i.e. Bishop? A new one named "Casey" after her doll in Aliens.



— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020

Cliff Bleszinski, einer der kreativen Schöpfer der Shooter-Reihe Gears of War, hätte beinahe an einem Shooter im Universum von Alien gearbeitet, in dem Newt als Hauptfigur vorgesehen war. Das hat Cliffy B nach Angaben von PC Gamer via Twitter zu Protokoll gegeben. Demnach befand man sich bereits in Verhandlungen mit Fox, doch scheiterte der Deal schließlich an der Übernahmeplänen von Disney, die bereits 2017 eingeleitet wurden.Newt war das kleine Mädchen, das im Kinofilm Aliens von James Cameron alleine in der Basis ausgeharrt und die Alien-Invasion überlebt hat. Im Spiel wäre sie erwachsen gewesen. Ripley wäre als eine Art Cortana/Anya aufgetaucht. Darüber hinaus hätte es auch einen neuen Droiden namens Casey gegeben, in Anlehnung auf Newts damaliger Puppe im Film. Als große Inspirationsquelle hätten die Comics von Dark Horse gedient.Da für Bleszinski der erhoffte Erfolg mit dem Free-to-play-Shooter Lawbreakers ausblieb, musste er sein Studio Boss Key Productions im Jahr 2018 schließen. Danach wollte er der Spielebranche für immer den Rücken kehren. Zuletzt gab es allerdings Anzeichen, wonach er die Entscheidung bereuen und eventuell wieder rückgängig machen könnte. Derzeit schreibt Cliffy B an seinen Memoiren.Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020