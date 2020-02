Spielkultur: 3D Realms arbeitete ebenfalls an einem Spiel im Universum von Alien

This is crazy... we were in the talk about the exact same thing. New Aliens FPS, taking place at Hadleys Hope (4-player coop). Almost went through.



Happened right around the time at the Disney acquisition, and when that happened, it all fell to the ground.



Yup. Game was called Aliens: Hadleys Hope. We went quite far into pre-production before the Disney/Fox acquisition, and then we had to cancel it, and move on with something else.



Maybe some day! I bet yours was very different than ours? pic.twitter.com/brpq4FgwWT



Nicht nur Cliff Bleszinski werkelte für Fox an einem Konzept für einen neuen Shooter im Universum von Alien (wir berichteten ). Auch bei 3D Realms befand man sich nach eigenen Angaben bei Twitter bereits in Gesprächen für ein Spiel namens Aliens: Hadleys Hope.Wie Frederik Schreiber, Vice President von 3D Realms, nach Angaben von Dark Side of Gaming anmerkt, hätte es ich dabei um einen kooperativen Mehrspieler-Shooter mit PvE-Ausrichtung und einem großen Fokus auf die Story gehandelt, bei dem man entweder die Rolle der Colonial Marines oder Kolonisten übernommen hätte. Das Ziel hätte darin bestanden, mit Teamwork alle Aliens zu eliminieren und schließlich auch die Alien-Queen zu vernichten, von der es mehrere Exemplare geben sollte.Neben den Hauptzielen wären auch optionale Nebenmissionen angeboten worden, in denen man z.B. Eier hätte suchen und zerstören müssen. Als Motivation wollte man zusätzliche Beute und weitere Story-Häppchen in Aussicht stellen. Darüber sollten auch einige Easter-Eggs aus dem Alien-Universum den Weg ins Spiel finden.Letztlich scheiterte der Pitch von 3D Realms an den gleichen Gründen wie das Projekt von Cliffy B: Nach dem Beginn der Übernahmeverhandlungen zwischen FOX und Disney wurden alle Pläne auf Eis gelegt und nicht weiter verfolgt.