Spielkultur: Versteigerung der Nintendo PlayStation steht bei 350.000 Dollar

The Nintendo PlayStation is very, very cool, but I can only think of a handful of other people who think it is $300k worth of cool. pic.twitter.com/caEiPlrtO6



— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) February 14, 2020

Es sieht ganz danach aus, als würde es am 6. März eine neue Rekord-Versteigerungssumme im Videospiel-Bereich geben. Wie Kotaku.com berichtet, steht die Auktion der Prototypen-Konsole "Nintendo PlayStation" momentan bei 350.000 Dollar, was inklusive der 20% "Buyer’s Premium"-Gebühr des Auktionshauses Heritage Auctions sogar eine Zahlung von 420.000 Dollar nach sich ziehen würde (oder mehr, falls es weitere Gebote gibt).Bei dem Gerät handelt es sich um den einzigen bekannten noch existierenden Prototypen der Konsole, die im Rahmen von Nintendos und Sonys Arbeit an einer CD-Erweiterung des Super Nintendos bzw. einer CD-Hybrid-Konsole daraus entstand. Die Kooperation platzte bekanntlich, was schließlich zu Ken Kutaragis erfolgreichem Konkurrenzprodukt Sony PlayStation führte - der Rest ist Geschichte.Meistbietender ist momentan offenbar Oculus-Gründer Palmer Luckey, der das Unternehmen mittlerweile verlassen und den AR- und Militär-Technik-Entwickler Anduril gegründet hat. Auf Twitter erkundigte sich Luckey, wer denn bitte die "anderen Bekloppten" seien, die gegen ihn böten. Da er die größte Spielkonsolen-Sammlung überhaupt besitze, befinde er sich auf der Mission, die Geschichte physischer Videospiele zu bewahren - mit der "fortgeschrittensten Videospiel-Lagerungseinrichtung, die je konstruiert wurde". Details zur Umsetzung verriet er aber noch nicht.Letztes aktuelles Video: Special Fuenf grosse Rollenspiele in 2020