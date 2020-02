Spielkultur: Next-Generation-Umfrage: Erschwinglicher Preis ist am wichtigsten, exklusive Spiele hingegen kaum

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.



I'd have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P



— Ed Boon (@noobde) February 18, 2020

Ed Boon, Miterfinder von Mortal Kombat und Creative Director der NetherRealm Studios, ist recht aktiv auf Twitter und hat dort eine Umfrage zu den Next-Generation-Konsolen gestartet. Er fragte die Twitter-Nutzer, welche Aspekte ihnen bei PlayStation 5 und Xbox Series X am wichtigsten wären. Vier Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl: erschwinglicher Preis, bessere Grafik, exklusive Spiele und Abwärtskompatibilität zur "alten" Konsolen-Generation. Es konnte nur eine Option gewählt werden.Über 50.000 Personen beteiligten sich an der Umfrage und das Endergebnis überraschte Ed Boon. Mit 37,5 Prozent wurde ein "erschwinglicher Preis" als wichtigstes Feature genannt, gefolgt von der Abwärtskompatibilität mit aktuellen Systemen (30 Prozent). 19,2 Prozent entschieden sich für bessere Grafik und nur 13,2 Prozent wählten exklusive Spiele als Antwort. Gerade das schlechte Abschneiden der exklusiven Spiele überraschte Ed Boon ziemlich.Letztes aktuelles Video: Special Fünf grosse Rollenspiele in 2020