Spielkultur: Digitale Spiele mit pädagogischem Potential

#Games lassen sich auf vielfältige Weise zum Lernen & im Unterricht einsetzen. Die @Digitale_Spiele will gerne Familien & Lehrer in der aktuellen Zeit unterstützen & hat eine Auswahl an kostenfreien/-pflichtigen #Games gesammelt #stayhomeplaytogether



— game_eV (@game_verband) March 25, 2020

Der Verband der deutschen Games-Branche weist auf ein Angebot der Stiftung Digitale Spielekultur hin, und zwar auf eine Auflistung von digitalen Spielen, die sich auf vielfältige Weise zum Lernen, zur Bildung von Kompetenzen oder im Schulunterricht einsetzen lassen. Die Auflistung der kostenlosen und kostenpflichtigen Spiele mit pädagogischem Potential findet ihr hier Im Bereich "Ethik und Moral" werden z.B. Detroit: Become Human, Life is Strange, This War of Mine oder Papers, Please aufgeführt. "Migration und Flucht" werden u.a. in Disco Elysium oder Cloud Chasers - Journey of Hope thematisiert. Anno 1800, Democracy 3 und Tropico 6 werden im Bereich "Wirtschaft und Politik" gelistet, wobei Portal sowie Bridge Constructor Portal bei "Naturwissenschaften" stehen."Games lassen sich auf vielfältige Weise zum Lernen und im Schulunterricht einsetzen. Das gilt sowohl für sogenannte Serious Games, die einen bestimmten Lerneffekt verfolgen, als auch kommerzielle Unterhaltungsspiele, die einen pädagogischen Mehrwert bieten. Darüber hinaus gibt es Tools und Programme, mit denen Kinder und Jugendliche selber kreativ werden und ihr eigenes Spiel entwickeln können. In der folgenden Übersicht präsentieren wir unsere kuratierte Auswahl entsprechender Angebote, unterteilt in kostenlose und kostenpflichtige Spiele sowie einfach zu nutzende Game-Design-Tools."