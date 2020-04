Spielkultur: Rollenspiele: Jens empfiehlt fünf Titel für JRPG-Fans

(PC, PS4, Switch)

(PC, Xbox One)

(PS4)

(Switch)

(Switch)

In den kommenden Wochen werden wir euch öfter mal persönliche Empfehlungen zu speziellen Spielen, Genres oder Hardware geben - also keine kuratierten Bestenlisten der Redaktion, sondern wirklich individuelle Tipps. Heute geht es dabei um aktuelleDiese Woche feiert miteines der beliebtesten japanischen Rollenspiele sein lang ersehntes Comeback. Für alle, die danach Lust auf weitere aktuelle Rollenspiel-Highlights aus Japan haben, empfehle ich folgende fünf Titel der letzten zwei, drei Jahre:Dragon Quest 11 serviert prächtig inszenierte japanische Rollenspielkost alter Schule, wie man sie heute nur noch selten findet. Neben den taktischen Rundenkämpfen, der individuellen Charakterentwicklung, dem interaktiven Crafting-System und den abwechslungsreichen Nebenaufgaben sorgt vor allem die schmucke Zeichentrickgrafik mit ihren liebevollen Animationen und Details für Begeisterung - besonders in der erweiterten Definitve Edition für Nintendo Switch.Für Disney- und Final-Fantasy-Fans führt natürlich kein Weg an Kingdom Hearts 3 vorbei, dessen Kulissen teils kaum von den Filmvorbildern zu unterscheiden sind. Es geht um das Erwachsenwerden, die Suche nach Liebe und Freundschaft, Selbstzweifel, Ängste und Einsamkeit. Die actionreichen Kämpfe sind sehr dynamisch, die Nebenbeschäftigungen vielfältig. Zudem werden die Storyfäden der Vorgänger zu einem stimmigen Ende verwoben.Mit Persona 5 hatte Atlus ein wahres Meisterwerk abgeliefert, dessen Mix aus Highschool-Alltag und bizarrem Mystery-Thriller mit Persona 5 Royal nochmals verfeinert und obendrein mit einer deutschen Übersetzung bedacht wurde. Man erfüllt schulische Pflichten, knüpft soziale Kontakte, züchtet übersinnliche Wesen und dringt in die Psyche krimineller Individuen ein, um deren Dämonen zu besiegen und Begierden zu stehlen - ein herrlich bizarres Unterfangen.Wie Persona 5 lädt auch The World Ends with You zu einem bizarren Trip nach Tokio ein, der vor zwei Jahren als Final Remix für Nintendo Switch neu aufgelegt und erstmals ins Deutsche übersetzt wurde. Die bizarre Story, die interessanten Charaktere, der famose Soundtrack und die dynamischen Teamkämpfe, bei denen sich sogar jederzeit ein zweiter Spieler als Partner einklinken kann, setzen nach wie vor kreative Akzente.Mit Xenoblade Chronicles 2 haben Monolith und Nintendo ein wahrlich episches Fantasy-Rollenspiel erschaffen, dessen ebenso faszinierende wie gefährliche Terra Incognita Heimat vieler atemberaubender Ausblicke, bizarrer Kreaturen und rührender Geschichten ist. Die Story fesselt einen bis zum Ende an den Bildschirm, während die Aufgaben gut verzahnt, die Kämpfe herrlich dynamisch und die Charakterpflege enorm motivierend sind.Weitere Rollenspiel-Highlights findet ihr in unserem Archiv