Spielkultur: Shoot'em-Ups: Matthias empfiehlt fünf 2D-Ballerspiele für die aktuelle Konsolengeneration

Weitere Arcade-Action-Highlights von Geometry Wars bis Blazing Chrome findet ihr in unserer Bestenliste Ich beschließe mein explosives Quintett mit einem weiteren Retrotitel, der seit geraumer Zeit in den Online-Stores von PS4, Xbox One und Switch verfügbar ist: Blazing Star. Der NeoGeo-Titel von Entwickler Yumekobo (1998) sieht mit seiner 2D-Pseudo-Render-Optik auch noch heute traumhaft aus - und ist im Gegensatz zu seinem ebenfalls hübsch gepixelten Vorgänger in puncto Schwierigkeitsgrad viel nachsichtiger. Als ich 2017 sah, dass der Horizontalscroller als Teil der ACA-NeoGeo-Reihe im Switch-Shop verfügbar war, hab ich keine Sekunde gezögert - die 6,99 Euro dürfte kein 2D-Shooterfan mit Retro-Faible bereuen. ACA NeoGeo: Blazing Star (PS4, One, Switch) Guwange ist nicht mein liebster Bullet-Hell-Shooter aus dem Hause Cave - ich mag die DonPachi -Serie, Espgaluda oder Muchi Muchi Pork! lieber. Aber schließlich soll meine Liste nur Games umfassen, die auf aktuellen Konsolen spielbar sind - und von Caves vielen Danmaku-Perlen ist Guwange der einzige Xbox-360-Titel, der auch auf der Nachfolge-Hardware läuft. Und fetziger als DeathSmiles und Akai Katana finde ich ihn allemal. Guwange setzt weder auf futuristische Flieger noch auf Alien-Insekten, sondern ist im feudalen Japan angesiedelt, zudem geht es für das Genre überraschend blutig zu. Wie für Cave typisch ist die Punktemechanik ausgefeilt und die Gegner- sowie Kugelzahlen sind hoch - dazu gestellen sich ein ungewöhnliches Lebensleistensystem, der Wechsel zum Shikigami-Geistwesen sowie die Tatsache, dass gewisse Bildschirmbereiche Hindernisse darstellen, weil die Figuren per pedes unterwegs sind. Obendrein stellt Guwange mit 9,49 Euro einen preiswerten Einstieg in die illustren Shooter-Gefilde von Cave dar. Guwange (One)

Ich habe kurz überlegt, ob das hübsche Pixel-Shoot'em-Up Jamestown+ (PC, PS4, Switch) in meine kleine Liste kommt - aber dann fiel mir In the Hunt ein. Für mich ist das U-Boot-Ballerspiel eines der schönsten Videospiel überhaupt! Die Pixelkünstler von Irem erschufen die furiose Bitmap-Action schon 1993, und damit drei Jahre bevor sich ein Teil des Teams als Nazca mit dem ersten Metal Slug selbst ein Denkmal setzte. In the Hunt schickt den Spieler in einem Unterseeboot in feindliche Gewässer - das Spiel kann ganz schön unfair werden, ist sowohl in puncto Levelzerstörung als auch Bossgegner aber so großartig inszeniert, dass man gerne ein Auge zudrückt. Im letzten Herbst schlug In the Hunt als Teil der Arcade-Archives-Serie überraschend auf Switch und PS4 auf - der Port ist technisch perfekt, der Preis niedrig (6,99 Euro).