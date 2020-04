Spielkultur: Brettspiele: Jörg empfiehlt fünf Spiele für Fantasy-Abenteurer

In den kommenden Wochen werden wir euch öfter mal persönliche Empfehlungen zu speziellen Spielen, Genres oder Hardware geben - also keine kuratierten Bestenlisten der Redaktion, sondern wirklich individuelle Tipps. Heute geht es um:Ihr mögt Tabletop-Klassiker wie HeroQuest & Co? Ihr durchquert gerne Dungeons mit euren Helden am Tisch, um Schätze zu bergen, Quests zu meistern und Schergen zu vertreiben? Dann gibt es eine große Auswahl an Dungeon-Crawlern und Rollenspielen, teilweise mit Miniaturen und sogar epischer Kampagne. Ich habe fünf Empfehlungen in alphabetischer Reihenfolge parat:Ihr such ein modernes HeroQuest? Ihr wollt Paladine, Halblinge und Magier? Für das kompetitive Spiel zwischen einem Dungeon-Master, der die Monster befehligt, und einer Heldengruppe empfehle ich Descent in der zweiten Edition. Sobald die Höhlenspinnen, Oger & Co in den Labyrinthen auftauchen, kommt Hack&Slay-Freude mit fiesem Grinsen auf! Hier wurde das Rollenspielflair gestärkt, es gibt eine nicht-lineare Kampagne, die Missionen sind abwechslunsgreich und sowohl der Overlord als auch die Helden können sich im Laufe der Reise gut entwickeln. Hinzu kommt eine üppige Ausstattung mit vielen Miniaturen (in der 1. Edition waren es noch mehr) für Helden und Monster, die man über Erweiterungen noch ergänzen kann. Ein moderner Klassiker, der in keiner Sammlung fehlen sollte.Die Legenden von Andor ist zwar kein Dungeon-Crawler im klassischen Sinne, weil sich fast alles auf der Weltkarte abspielt und Miniaturen fehlen: Aber es inszeniert märchenhafte Fantasy für eine kooperativ agierende Heldengruppe, die sich auch wunderbar als Einstieg in die Welt der Rollenspiele für weniger erfahrene Spieler eignet. Begleitet von hübsch illustriertem Material erleben ein Krieger, ein Zwerg, ein Zauberer und ein Bogenschütze ein zusammen hängend erzähltes Abenteuer mit Kampf und Tolienkflair. Charakterentwicklung und Material sind nicht so üppig wie in anderen Titeln, aber dieses Rollenspiel wurde mehrfach erweitert, ist auch als App und bald als Junior-Ausgabe erhältlich.Gloomhaven ist sehr teuer, aber komplett ins Deutsche übersetzt, vollgepackt mit Material und frischen Ideen - das fängt schon bei der exotischen Fantasywelt an, die keine Zwerge, Elfen & Co kennt. Man muss zudem Lust auf Experimente hinsichtlich Regeln, Kampf & Co haben, denn hier bestimmen Handkarten und nicht Würfel den Kampf. Es gibt keinen Dungeon-Master, Monster leider nur in Pappaufstellern, aber reichlich Legacy-Überraschungen: Man öffnet Schachteln, entdeckt neue Fähigkeiten, Helden, Ereignisse und beklebt dabei eine Weltkarte. Zwar ist das Storytelling bisher eher schwach, aber die Kampagne ist so lang, dass sich Veteranen des Einstiegs sogar irgendwann zur Ruhe setzen müssen und man kann mit all den Modulen theoretisch kilometerlange Dungeons bauen kann. Quests in Städten? Dynamischer Schwierigkeitsgrad? Magie? Bosse? Alles dabei! Nicht alles ist grandios, aber ich habe gerade erst über Ostern angefangen und hoffe euch dann Weihnachten 2022 den Test zu präsentieren.Was für ein tolles Abenteuer! Das ist immer noch einer meiner Favoriten, der allen anderen genannten vor allem hinsichtlich der Story weit voraus ist: Ich hab selten ein derart stimmungsvoll illustriertes und erzähltes Fantasy-Abenteuer am Tisch erlebt. Die putzigen Charaktere sind aber nicht nur ideal für eine Familie mit Kindern, die man an das Thema Rollenspiel heranführen will: Auch D&D-Veteranen sollten sich nicht von den Mäusen abschrecken lassen, denn die haben richtig was drauf! Es entsteht ein elegantes, regelschlankes und überaus cleveres Spiel auf Leben und Tod. Die Kampagne über elf Kapitel ist alles andere als kitschig, sondern im Ton märchenhaft und heroisch - einfach schön zu Pfeife, Tee und...ähm...Käse.Ihr wollt keine Experimente mit Nagentieren, sondern Monster mit Schwert, Feuerball & Co besiegen? Mit modularen Dungeons und Miniaturen? Okay, dann zum Schluss nochmal was in der alten HeroQuest-Schule, das sich eher an Regelexperten wendet: Sword & Sorcery habe ich zwar noch nicht vorgestellt, aber bereits gespielt - und kann daher sagen, dass es unter all den genannten zumindest das beste Kampfsystem besitzt und trotz des ewigen Gute-Böse-Themas auf überraschend interessante Art erzählt wird. Damit ist es eine empfehlenswerte Alternative zu Descent!Eigentlich müsste ich noch Dark Souls - The Board Game hier für alle vorstellen, die in erster Linie kooperativ gegen Bosse antreten wollen. Und falls es mal witziger, abgedrehter oder einfach schneller mit Karten zur Sache gehen soll, solltet ihr euch Dungeon Twister Boss Monster oder Escape the Dark Castle ansehen. Weitere Brettspiel-Tests findet ihr in der Übersicht Letztes aktuelles Video: Japanische Mythologie Teil 2 Kami Yokai Daemonen