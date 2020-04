Spielkultur: Online-Versus-Spiele: Jan empfiehlt fünf Titel für kompetitive Spieler

Nach dem "Offline-Training" kann man sich online in Ranglisten-Matches in verschiedenen Konstellationen beweisen, die Bestenlisten stürmen oder man sucht im Lobby-Browser nach entsprechenden, benutzerdefinierten Partien - und selbst heute Mittag listete der Browser waren über 40 Partien auf.

In den kommenden Wochen werden wir euch öfter mal persönliche Empfehlungen zu speziellen Spielen, Genres oder Hardware geben - also keine kuratierten Bestenlisten der Redaktion, sondern wirklich individuelle Tipps. Heute geht es dabei ums Kräftemessen in anspruchsvollen und beliebten. Der Bereich ist natürlich extrem weit gefächert, daher präsentieret Jan auch einen zwar kleinen, aber bunten Blumenstrauß verschiedener Genres – vom Shooter über Strategie bis hin zum Pistensport von Kazunori Yamauchi.Dieser Online-Shooter hat es in sich! Insurgency: Sandstorm ist zwar nicht Arma, hält sich aber irgendwo zwischen der Militär-Simulation und einem Battlefield auf. Das heißt? Es ist zugänglich, verlangt aber Einarbeitung, ein überlegtes Vorgehen und verzichtet auf Hilfen, die anderswo selbstverständlich sind. Ein echter Geheimtipp ist Insurgency: Sandstorm natürlich nicht, denn schon der Vorgänger und die davor veröffentlichte Source-Modifikation haben gezeigt, wie gut New World Interactive die Mischung aus Simulation und schnellen Online-Schießereien beherrscht!Das aufwändige Remaster des 20 Jahre alten Klassikers gehört momentan zum besten, was man im Bereich der Echtzeitstrategie für Könner findet. Anfängliche Probleme wurden behoben, so dass die Definitive Edition ihren Namen mittlerweile zu Recht trägt. Die frische Zoom-Funktion sorgt neuerdings für mehr Übersicht im Getümmel, zumal auch Flammen und einstürzende Gebäude neuerdings ein deutlich hübscheres Bild der Zerstörung erschaffen. Neu dabei sind u.a. ein Tutorial für Einsteiger sowie drei neue Feldzüge mit deutlich mehr Vielfalt und weniger Zeitfresser-Elementen als früher.Gran Turismo Sport ist das iRacing für die PS4! Selten hatte man in kompetitiven Online-Rennen an einer Konsole so viel Spaß und Spannung hinter dem Steuer. Verantwortlich dafür ist in erster Linie das Einstufungssystem für die Spieler, das nicht nur deren fahrerische Fähigkeiten, sondern auch den Sportsgeist bzw. faires Verhalten berücksichtigt und entsprechend belohnt. Doch auch die Fahrphysik kann mit einem nachvollziehbaren Verhalten der Boliden zu überzeugen – zumal es ein aktive Community und große, professionell umgesetzte Championships gibt.World of Tanks, bist du es wirklich? Kaum ein Dauerbrenner hat sich im Laufe der Zeit so verschönert und weiterentwickelt wie World of Tanks mit seiner eigenen Core-Engine. Über 180 Millionen Spieler pflügen laut Entwickler Wargaming im Free-to-play-Titel übers Schlachtfeld. Die Gefechte selbst sind zwar nicht authentisch, der Spaß an den detailverliebt nachgebildeten Kriegs-Ungetümen aber schon. Für Spannung sorgen dabei Faktoren wie Durchschlagskraft des Projektils (die mit längerer Flugbahn abnimmt), die Stärke der Panzerung, der Aufprallwinkel oder auch die Zerstörung bestimmter Panzermodule nach erfolgreicher Penetration.Niedrige Einstiegshürden, coole neue Ideen wie ein 1-gegen-1-Kampf gefallener Spieler im „Gulag" und natürlich eine riesige Karte mit bis zu 150 Spielern: Infinity Ward versteht es, ein bewährtes Konzept wie Battle Royale in eine ausgefeilte und gut geölte Form zu bringen, die sich zudem mehr nach Spaß anfühlt als etwa das „strengere" PlayerUnknown's Battlegrounds. Schön auch, dass das Free-to-play-Konzept mit loser Anbindung an Call of Duty: Modern Warfare seine Spieler nicht penetrant zu weiteren Ausgaben nötigt. Derzeit versuchen die Entwickler auch das wachsende Cheater-Problem in den Griff zu bekommen.