Spielkultur: Präsentation von PlayStation 5 und Xbox Series X für Mai 2020 erwartet

This is the one time I will actually add a caveat, for the last sentence in this case, as we are living through an unprecedented situation and this is the one time where external factors such as COVID-19 could actually change plans right at the last minute. But we'll see.



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020





Without a firm deadline to hit for E3 builds and with teams having lost time moving to remote working, expect announcements to be more spaced out this year. We're going to get what were E3 reveals in May, June, July... https://t.co/RTnWHlfYiN



— Tom Phillips (@tomphillipsEG) April 19, 2020

Nach der Absage der E3 2020, die eigentlich Mitte Juni stattfinden sollte, werden Microsoft und Sony ihre Next-Generation-Konsolen allem Anschein nach einige Wochen früher auf eigenen Veranstaltungen präsentieren. So hat eine Person, die mit den Plänen von Sony vertraut sich soll, gegenüber VGC verraten, dass die PlayStation 5 im Mai ausführlicher vorgestellt werden soll. Auch Microsoft will im Mai eine Präsentation der Xbox Series X veranstalten, aber auch an einer digitalen Ersatzveranstaltung im E3-Zeitrahmen festhalten.Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners) twitterte, dass Microsoft und Sony die Zeitpunkte der ursprünglich geplanten Ankündigungen verlegen werden. Er schrieb u.a., dass die "erste richtige Next-Gen-Konsolen-Vorstellung inkl. Spiele-Vorstellung viel früher" stattfinden soll. Dennoch hat der für gewöhnlich gut informierte Daniel Ahmad einen kleinen Vorbehalt angebracht, da die Auswirkungen der "Coronakrise" die Pläne in letzter Minute abändern könnten.Sony hat sich bei der Präsentation der PlayStation 5 (bzw. bei den Marketing-Maßnahmen) im Vergleich zu Microsoft und der Xbox Series X eher zurückgehalten, um u.a. nicht zu sehr von den wichtigen PS4-Exklusiv-Spielen wie Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2 oder Ghost of Tsushima abzulenken. So wurde erst am 8. April z.B. der DualSense-Controller präsentiert . Microsoft will hingegen weiter mit der Präsentation " überraschen " - wie bei der Vorstellung der Konsole bei den Game Awards 2019.Generell gibt die Absage der E3 den Unternehmen viel mehr Flexibilität, da die Demos nicht mehr bis zum Zeitpunkt X fertig sein müssen.Als bisheriger E3-Ersatz hatte IGN die globale, digital übertragene Veranstaltung "Summer of Gaming" angekündigt . Im Rahmen des Events sollen neue Spiele angekündigt und gezeigt werden. Als Partner wurden u.a. 2K Games, Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic etc. benannt.Letztes aktuelles Video: Die zwanzig besten Online-Spiele fuer die Quarantaene