Spielkultur: Beat'em-Ups: Matthias legt euch fünf famose Versus-Klopper ans Herz

Ich habe vor und nach Power Stone nie wieder ein so brillantes Multiplayer-Fighting-Game erleben dürfen. Für alle, die nichts mit dem Namen anfangen können: Der Arena-Brawler erschien in Europa pünktlich zum Dreamcast-Start 1999 und schickt ellenlanges Kombos, Viertelkreis-Feuerbälle und das bloße Umherlaufen auf einer 3D-Ebene in Rente. Stattdessen nutzen zwei Kämpfer dank Sprungtaste den vollen 3D-Raum der enorm unterschiedlichen Stages aus, man wirft Kisten (und fängt sie), haut mit kreativen Waffen zu und jagt den namensgebenden Power Stones nach - wer drei sammelt, verwandelt sich in ein Alter-Ego mit fetten Superattacken. Ich spiele Power Stone immer noch regelmäßig, auch nach 20 Jahren noch. Weil die Bewegungsfreiheit im Raum und das nötige perfekte Timing beim Werfen und Fangen so nie wieder ein anderes Zweikampf-Spiel hinbekommen hat. Die Hatz nach den magischen Steinen sorgt für den ultimativen Nervenkitzel, die Verwandlungen sind mächtig und die Balance zwischen den Kämpfern herausragend. Obendrein kann man konfigurieren, welche Waffen in den Arenen spawnen sollen, und die Einstellung "After Rounds Revovery" auf "aus" zu schalten, ist so simpel wie brillant - dadurch kann ein knapper Rundensieg zwar ein Vorteil sein, aber der andere hat in der nächsten Runde sofort die Möglichkeit einen schnellen Sieg zu landen. Adrenalin pur! Power Stone erschien nur in der Spielhalle und auf Dreamcast, bekam einen lustigen, aber schwächeren Nachfolger spendiert und ließ sich später als Teil der Power Stone Collection nochmal auf der PSP blicken. Sollte Capcom unter der Führung von Macher Hideaki Itsuno je einen dritten Teil bzw. ein Remake mit Online-Unterstützung ankündigen, werde ich vor Glück weinen!