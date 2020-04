Spielkultur: Simulationen: Maja empfiehlt fünf kuriose Simulationen

In den kommenden Wochen geben wir euch regelmäßig persönliche Empfehlungen zu speziellen Spielen, Genres oder Hardware - also keine kuratierten Bestenlisten der Redaktion, sondern wirklich individuelle Tipps. Heute geht es um schräge Simulationen, die euch auf unterhaltsame Weise die pure Irritation ins Gesicht zaubern werden.



Speaking Simulator (PC, Switch)



Job Simulator: The 2050 Archives (PC, PS4, VR)



Totally Accurate Battle Simulator (PC)

Ist es ein Junge? Ist es ein Mädchen? Nein, es ist eine Controller-Erweiterung! Dieses skurrile Spiel aus der Cooking Mama World kommt mit echtem Stoffbaby, in dessen Rücken man den Wii-Controller platziert. Eure Künste als sorgende Babysitter könnt ihr nun durch Schaukeln, Halten und Bäuerchen machen lassen unter Beweis stellen. Um Jan zu zitieren: "Mit Mario Galaxy kann es nicht ganz mithalten, aber es ist... ganz was Eigenes."Das menschliche Gesicht ist ein Körperteil voller Missverständnisse. Seine Kompläxität ist verblüffend. Um eine Mimik zu deuten, kommt es meist auf winzige Details an. Und je nach aktivierter Muskelgruppe entsteht über unsere Lippen ein U oder ein O. Doch was passiert, wenn man für all diese Gesichtsfunktionen eines Androiden verantwortlich ist? Ein Gesichtsfeuerwerk der Skurriliät!Ihr arbeitet tagtäglich in einem Büro und würdet gerne in euerer Freizeit ein wenig Abenteuer und Spannung erleben? Dann arbeite doch in einem Büro - in VR!Knöpfe drücken, Kaffee trinken, Mails löschen und den Tacker nach dem Snack-Roboter werfen. Genau für solche unterhaltsamen Spielereien wurde VR doch erfunden!Niemand legt sich mit der Schwerkaft an! In dieser Simulation wird gekämpft und gelaufen - wenn man es schafft, seine Soldaten auf den Beinen zu halten. Totally Accurate Battle Simulator ist eine total verrückte physik-basierte Schlachten-Simulation und seit einem Jahr im Early Access. Im Spiel stehen sich zwei Armeen im Kampf gegenüber und eure Wahl der Einheiten, Waffen und Stragie bestimmt, wer den Sieg davonträgt. Heraus kommen kuriose Schlachten und aberwitzige Kämpfe.