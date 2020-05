Spielkultur: Game Pass: Michael empfiehlt fünf Spiele

Wir haben gerade einige Spiele-Abos in einem großen Special in mehreren Kategorien inklusive Gesamtwertung verglichen - darunter auch den Xbox Game Pass. Dort bekommt ihr ab ca. zehn Euro monatlich eine Bibliothek aus über 100 Titeln, die ihr auf Xbox One und PCs mit Windows 10 spielen könnt. In diesem Artikel empfehle ich fünf Spiele, die ihr im aktuellen Angebot findet.Ganz klar, oder? Forza Horizon 4 ist nicht nur ohne Zweifel eines der besten Rennspiele in einer offenen Welt, sondern Playground Games gelingt seit dem Start des Ablegers der schwierige Spagat, bei der Fahrphysik den richtigen Punkt zwischen Raserspaß und Anspruch zu finden. Dazu sieht der Abstecher auf die Ex-Europa-Insel auch noch unverschämt gut aus und dank der zahlreichen Radiosender gibt es abseits der tollen Motorenklänge auch noch coole Musik verschiedener Genres auf die Ohren. Der Schauplatz des Vorgängers gefällt mir mit Australien zwar einen Tick besser, aber leider ist er (noch) nicht im Game Pass verfügbar.Eine größere Auswahl gibt es bei Gears of War: Zumindest beim Game Pass auf der Konsole finden sich - auch dank der Abwärtskompatibilität - sämtliche Teile der Shooter-Reihe, die bei Epic Games ihren Anfang nahm und dann über einen kleinen Umweg via People Can Fly schließlich beim Microsoft-Studio The Coalition gelandet ist. Mehr als zehn Jahre nach dem Debüt kann mich die Baller-Action mit ihrer Knopfdruck-Deckung immer noch prima unterhalten. Außerdem erweist sich das Koop-Feature als guter Aufhänger, um potenzielle Mitspieler von den Qualitäten des Game Pass zu überzeugen.Yoku's Island Express steht für mich stellvertretend für die zunehmende Anzahl an Spielen, die ich nur durch das Spiele-Abo kennen und lieben gelernt habe. Trotz Jans positivem Test samt Gold-Award wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir das Spiel einfach mal zu kaufen. Aber als ich es in der Bibliothek entdeckt habe, dachte ich mir, ich geb dem Ding mal eine Chance - und habe es nicht bereut. Dieses Action-Adventure fühlt sich dank der eingestreuten Pinball-Mechanik erfrischend anders an, der idyllische Schauplatz versetzt mich in Urlaubslaune und es ist eine große Freude, diesen kleinen und knuffigen Ameisen-Postmann auf seinem großen Abenteuer zu begleiten.Schon Ori and the Blind Forest hat mich damals mit seiner traumhaften Kulisse und dem großartigen Soundtrack verzaubert. Aber der Nachfolger scheint nochmal einen draufzusetzen. Ich habe ihn bisher zwar erst zwei Stunden gespielt, aber das Meisterwerk der Moon Studios konnte mich sofort in seinen Bann ziehen, obwohl ich aufgrund der technischen Defizite auf der Konsole vorerst auf den PC umgestiegen bin, um mit Ori neue Areale und Fähigkeiten zu entdecken sowie mein Faible für Plattformer auszuleben. Ori and the Will of the Wisps ist einfach ein audiovisuell wunderbares Spiel, das aber nicht nur toll aussieht und fantastisch klingt, sondern auch spielerisch überzeugt.Eigentlich wollte ich an dieser Stelle The Witcher 3 in den Raum werfen - schon alleine deshalb, weil es CD Projekt RED mit einem ausgezeichneten Quest-Design und Alice mit einer Pizza-Challenge zusammen geschafft haben, mich als Rollenspielmuffel zum Durchspielen zu motivieren. Meine Liebe für Metal Gear ist dennoch größer und ich spiele die alten Teile zwischendurch immer mal wieder gerne, obwohl Steuerung und Kamera bei Sons of Liberty mittlerweile arg antiquiert wirken. Trotzdem bin ich froh, dass man in der Bibliothek des Game Pass nicht nur One- und PC-Spiele findet, sondern der Abodienst ebenfalls von der Abwärtskompatibilität profitiert. Da ziehe ich sogar lieber mit Raiden los und kehre mit Snake in den heißen Dschungel während des Kalten Krieges zurück anstatt beim neueren The Phantom Pain dazu gezwungen zu werden, Missionen für den Fortschritt zu wiederholen, von Audio-Logs erschlagen zu werden und mich teilweise durch die offene Welt zu gähnen.Letztes aktuelles Video: Fuenfzehn kommende Online-Shooter