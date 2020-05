Spielkultur: Ersatz für die E3 2020: Digitale Events, Präsentationen und Veranstaltungen im Überblick

11. Juli (keine Uhrzeit) - TennoCon 2020: Warframe

12. Juli ab 21:00 Uhr - Ubisoft Forward

Juli allgemein: Microsoft wird die Spiele der Xbox Game Studios vorstellen

24. August ab 20:00 Uhr - gamescom Opening Night Live

04. Juni (keine Uhrzeit) - PlayStation 5 Event

10. Juni (keine Uhrzeit) - Xboxing Day: Zweite Show rund um Xbox Series X

Anfang August - State of Play von Sony

Bethesda wird keine digitale E3-Ersatzveranstaltung abhalten.

Devolver Digital plant ein eigenes digitales Event. Details stehen nicht fest.

Nintendo will sich "auf anderen Wegen" mit den Spielern in Verbindung setzen. Eine große Direct-Ausgabe war wohl für Juni geplant, wird aber laut Gerüchten erst im Juli ausgestrahlt.

Square Enix wird keine digitale Pressekonferenz veranstalten.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat noch keine Angaben gemacht.

In diesem Sommer findet die Computer- und Videospiele-Messe E3 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie bekanntlich nicht statt. Auch viele andere Veranstaltungen im Fahrwasser dieser Messe werden in veränderter Form abgehalten. So werden in diesem Jahr mehrere digitale Events stattfinden, z.B. mit Präsentationen, Interviews und Spiel-Vorstellungen in Videoform oder Demo-Events auf digitalen Vertriebsplattformen wie Steam. Den Auftakt machten u.a. die Xbox-3rd-Party-Showcase , die Ankündigung der Unreal Engine 5 auf der PS5 und die State-of-Play-Präsentation von Ghost of Tsushima . An dieser Stelle fassen wir die anstehenden Spiele-Events zusammen.(nicht offiziell bestätigt)Letztes aktuelles Video: Spiele-Abos im Vergleich