Spielkultur: The Escapist Indie Showcase mit über 70 Spielen

Der erste The Escapist Indie Showcase startet am 11. Juni (also im ehemaligen E3-Zeitraum) und wird um 21 Uhr (MEZ) auf Youtube übertragen. In Kooperation mit GOG.com sollen in der auf zwei Stunden angesetzen Show über 70 Spiele von weltweiten Entwicklern vorgestellt werden. Versprochen werden auf der offiziellen Seite Ankündigungen, viele Spielszenen und kurze Entwickler-Tagebücher.An den folgenden Tagen will The Escapist zudem via Twitch und Youtube bis zum 14. Juni detailliertere Einblicke zu den vorgestellten Indie-Spielen gewähren und verspricht eigene Eindrücke der Spielerfahrung, vorab aufgenommene Spielszenen-Videos und Interviews mit den Entwicklern.Letztes aktuelles Video: Spiele-Abos im Vergleich