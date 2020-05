Spielkultur: Dontnod ("Life is Strange") gründet Zweigstelle in Montreal

Das französische Entwicklerstudio Dontnod Entertainment ("Life Is Strange", "Vampyr") befindet sich auf Expansionskurs und hat jetzt ein zweites Studio in Montreal eröffnet."Wir freuen uns sehr, unsere Expansionspläne mit der Öffentlichkeit teilen zu können. Mit der Eröffnung des Studios in Montréal wird unser talentiertes Team in Paris perfekt ergänzt. Unser Ziel ist es, Videospiele zu erschaffen, die so weit wie möglich mit den Erwartungen unserer Community übereinstimmen. Mit diesem neuen internationalen Team können wir uns noch viel ambitioniertere Titel ausdenken und weiterhin wunderbare Geschichten für unsere Spieler schreiben", versichert Oskar Guilbert, CEO von Dontnod.Geplant ist, noch weitere Mitarbeiter aus der Metropolregion von Quebec einzustellen. Aus der Pressemitteilung geht außerdem hervor, dass das Team bereits an einem brandneuen Projekt arbeitet.Letztes aktuelles Video: Spiele-Abos im Vergleich