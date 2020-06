Spielkultur: Black-Lives-Matter-Unterstützung: Ubisoft, EA, Square Enix etc. kündigen Spenden an

We stand in solidarity with Black team members, players, and the Black community. We are making a $100,000 contribution to the NAACP and Black Lives Matter and encourage those who are able to, to donate. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KpHZCF6VWx



— Ubisoft (@Ubisoft) June 2, 2020





The individual employees of Devolver Digital and the company itself have donated $65,000 in support of the Black Lives Matter movement through the link below.



We urge industry peers and partners to donate as they are able.#BlackLivesMatterhttps://t.co/6mbe9Z1xrv



— Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2020





Game developers: We're hosting a bundle where anyone can participate. Proceeds from your games will be donated directly to the NAACP Legal Defense and Educational Fund and the Community Bail Fund.



Join us: https://t.co/Xsz6MwTTIQ#BlackLivesMatter



— itch.io (@itchio) June 2, 2020

Nach der Verschiebung mehrerer Präsentationen und Events aufgrund der Ereignisse in den USA (Proteste gegen rassistische Polizeigewalt) haben viele Entwickler/Publisher auch Geldspenden via PC Gamer angekündigt, die u.a. der Black-Lives-Matter-Bewegung und ähnlichen Organisationen zugutekommen sollen.Ubisoft verpflichtete sich zu einer Spende von 100.000 Dollar an die NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) und Black Lives Matter. Devolver Digital und seine Mitarbeiter spendeten 65.000 Dollar zur Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung durch ActBlue (getätigte Spenden können auf mehrere Organisationen aufgeteilt werden, die Rassismus und Polizeibrutalität bekämpfen).Square Enix versprach 250.000 Dollar zur Unterstützung von "Black Lives Matter" und anderen Wohltätigkeitsorganisationen, darunter "Showing Up for Racial Justice", das "Antiracist Research and Policy Center", die "Equal Justice Initiative" und "Colorlines". Der Publisher will außerdem die Spenden einzelner Mitarbeiter verdoppeln.Electronic Arts hat Organisationen, die sich dem Kampf gegen Rassenungerechtigkeit und Diskriminierung in den USA und auf der ganzen Welt verschrieben haben, eine Million Dollar zugesagt, beginnend mit dem NAACP Legal Defense and Educational Fund und der Equal Justice Initiative. Außerdem sollen alle Mitarbeiterspenden, die im Juni im Rahmen des Yourcause-Programms geleistet werden, verdoppelt werden.Humble Bundle hat einen Fonds in Höhe von 1 Million Dollar angekündigt, um die Veröffentlichung von Spielen von afroamerikanischen Entwicklern zu unterstützen. Außerdem fordert Humble Bundle die Nutzer auf, den NAACP Legal Defense Fund oder Race Forward zu unterstützen, obwohl diese Organisationen nicht direkt bei Humble-Käufen ausgewählt werden können.Itch.io wird vom 5. bis 15. Juni ein "Pay-what-you-you want"-Paket für Rassengerechtigkeit und Gleichberechtigung zusammenstellen, mit einem Kaufpreis von mindestens 5 Dollar, wobei die gesammelten Gelder zwischen dem NAACP Legal Defense and Educational Fund und dem Community Bail Fund von ActBlue aufgeteilt werden.