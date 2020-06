Spielkultur: Guerrilla Collective Live, PC Gaming Show und Future Game Show finden heute statt

Die E3-Ersatz-Saison geht weiter. Nach den ersten Präsentationen von Microsoft und Sony werden heute drei Veranstaltungen in digitaler Form stattfinden. Den Auftakt macht Guerrilla Collective Live ab 18:00 Uhr ( Stream bei Twitch ). Um 20:00 Uhr geht es mit der PC Gaming Show weiter, die diesmal nicht live gesendet wird, sondern im Vorfeld aufgezeichnet wurde (Stream bei Twitch oder YouTube ). Ab 23:00 Uhr wird die Future Game Show übernehmen (Stream bei Twitch oder YouTube ). Für den 14. und 15. Juni sind weitere Guerrilla-Collective-Übertragungen jeweils ab 18:00 Uhr geplant.Das Guerrilla Collective findet am 13., 14. und 15. Juni statt, die Streams beginnen täglich um 18:00 Uhr - eine Stunde früher als zunächst angekündigt. Mit dabei sind Larian Studios, Rebellion, Funcom, Nightdive, Versus Evil, Fellow Traveller, Humble Games, Deep Silver, The Game Bakers, Mode 7, tinyBuild und HandyGames .Insgesamt sollen über 50 Spiele von unterschiedlichen Publisher gezeigt werden. 2K Games (Mafia: Definitive Edition), Amazon Games (New World), Atlus, Battlestate Games (Escape From Tarkov), Bossa Studios (Surgeon Simulator 2), Brace Yourself Games, Coffee Stain Studios, Dontnod Entertainment, Funcom, FJRD, Frontier Developments, Glumberland (Ooblets), Humble Games, New Blood Interactive, Merge Games, Modus Games, Mythical, Perfect World (Torchlight 3, Remnant: From the Ashes), The Wandering Band, Rebellion, Red Sails Team, Rocketwerkz, Rockfish Games (Everspace 2), Sega, Tripwire Interactive, WolfEye Studios (Weird West), XSEED Games und Yaza Games.In der Show sollen über 30 Spiele vorgestellt werden - sowohl große AAA-Titel als auch kleinere Indie-Spiele. Mit dabei sind u.a. Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild und Walkabout Games.Letztes aktuelles Video: Eine kurze Geschichte der Gewalt in Videospielen