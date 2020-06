Spielkultur: 30 Jahre Turrican: Ankündigung von Factor 5 zur gamescom geplant

yopparai schrieb am 16.06.2020 um 12:45 Uhr

Ich hab großen Respekt vor der Leistung von Factor 5 in der Vergangenheit, aber klar ist auch, dass sie sich für ein Comeback egal in welcher Form heute nochmal neu beweisen müssten. Das ist alles einfach sehr lang her und es hat sich extrem viel geändert. Trotzdem, wenn sie etwas gefunden haben, was sie mit der Marke anstellen können und von dem sie glauben, dass sie dem gewachsen sind, dann wünsche ich ihnen viel Erfolg dabei und ich schau mir gerne an, was dabei rauskommt.

Da fällt mir doch glatt ein, dass ich ja auch noch den Super Turrican Directo?s Cut hab (wo die damals aufgrund des Speicherbedarfs rausgeflogenen Levels mit drin sind). In den hab ich bislang nur mal kurz reingespielt. Ich glaub ich weiß, was ich heute Abend mache.