Spielkultur: Neuzugänge in der World Video Game Hall of Fame: Bejeweled, Centipede, King's Quest und Minecraft

Die diesjährigen Neuzugänge in die "World Video Game Hall of Fame" des National Museum of Play in Rochester an der US-Ostküste stehen fest. Bejeweled, Centipede, King's Quest und Minecraft werden in die "Ruhmeshalle" aufgenommen. Das Gremium des Museums wählte dieses Quartett aus insgesamt zwölf Finalisten, zu denen auch Frogger, Goldeneye 007, Guitar Hero, NBA Jam, Nokia Snake, Super Smash Bros. Melee, Uncharted 2 und Where in the World is Carmen Sandiego? gehörten. Damit werden jetzt insgesamt 28 Titel in dieser öffentlich zugänglichen Ruhmeshalle geehrt. Bejeweled ist das erste "Mobile-Spiel", das dort ausgestellt wird. Die Auflistung aller Titel findet ihr hier . Die Begründungen zur Wahl von Bejeweled, Centipede, King's Quest und Minecraft können hier nachgelesen werden.Die "World Video Game Hall of Fame" im Strong Museum (National Museum of Play) wurde 2015 eingerichtet, um einzelne elektronische Spiele aller Art (Arcade-, Konsolen-, Computer-, Handheld- und Handyspiele) zu würdigen, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg großer Beliebtheit erfreut und Einfluss auf die Videospielindustrie oder auf die Popkultur und die Gesellschaft im Allgemeinen ausgeübt haben.