Spielkultur: Cory Barlog ("God of War") wünscht sich lieber höhere Spielepreise statt Mikrotransaktionen

games need to go up in price. I prefer an initial increase in price to the always on cash grab microtransaction filled hellscape that some games have become.



Cory Barlog, u.a. Director von God of War 2 und dem letzten God of War , hat sich für eine generelle Anhebung der Spielepreise ausgesprochen anstatt sie mit Mikrotransaktionen vollzustopfen. Damit reagierte er bei Twitter auf einen Nutzer, der sich über Spielepreise von 70 Dollar aufgeregt hatte."Die Spielepreise müssen steigen. Ich bevorzuge eine initiale Preissteigerung gegenüber der mit ständigen Mikrotransaktionen gefüllten Höllenlandschaften, die aus einigen Spielen geworden ist", so Barlog.Ironischerweise hat sich ausgerechnet 2K in den USA dazu entschlossen, den üblichen Preis von 60 Dollar für die NBA-Spiele bei NBA 2K21 um zehn Dollar auf 70 zu erhöhen, wenn man sich für die Next-Gen-Fassung entscheidet - und das bei einer Reihe, die vor allem im letzten Jahr durch die unverschämte Einbindung von Mikrotransaktionen von sich reden gemacht und die Basketball-Simulation zeitweise in ein Glücksspiel-Casino verwandelt hat. Für die Mamba-Edition werden sogar schon auf den aktuellen Plattformen knapp 100 Dollar verlangt.Letztes aktuelles Video: Eine kurze Geschichte der Gewalt in Videospielen