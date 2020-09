Spielkultur: Danganronpa-Spiele werden aus PlayStation Store entfernt

Update: Select Danganronpa titles will soon no longer be available for purchase on PSN through NIS America. Please read our blog for more information: (https://t.co/8khO8NDGbg) #Danganronpa pic.twitter.com/BV2nALVpJN



— NISAmerica (@NISAmerica) July 16, 2020

Nachdem Spike Chunsoft die Rechte an Danganronpa von NIS America übernommen hat, sollen jetzt nach und nach einige Spiele der Reihe aus dem PlayStation Store entfernt werden. Darauf hat NIS America auf Twitter hingewiesen, wie Gamerant schreibt.Bereits seit dem 21. August ist Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girl für PS Vita nicht länger verfügbar, am 4. September sollen Danganronpa: Trigger Happy Havoc (PS Vita) und Danganronpa 2: Goodbye Despair (PS Vita) folgen. Schließlich wartet am 25. September mit Danganronpa v3: Killing Harmony für PS Vita und PS4 der nächste Streichkandidat.Denkbar erscheint, dass die Entfernung nur vorübergehend sein könnte und Spike Chunsoft eine Neuveröffentlichung der Spiele unter eigener Regie anstrebt.Letztes aktuelles Video: Eine kurze Geschichte der Gewalt in Videospielen