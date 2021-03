Spielkultur: Harmonix als eines der weltweit innovativsten Unternehmen ausgezeichnet

Harmonix Music Systems, Inc. hat es in Fast Company’s Annual List of the World’s Most Innovative Companies for 2021 geschafft und mischt in der Musik-Kategorie bei den Spitzenplatzierungen mit. Das haben die Macher von Musikspielen wie Rock Band, Audica, Dance Central und zuletzt Fuser in einer Pressemitteilung stolz verkündet.Mit der Liste sollen Unternehmen geehrt und ausgezeichnet werden, die nicht nur der Coronakrise im letzten Jahr getrotzt haben, sondern sogar gestärkt aus den Herausforderungen hervorgegangen sind und dabei sowohl ihre eigene Industrie als auch die gesamte Kultur bereichert haben. Auf der diesjährigen Liste finden sich 463 Unternehmen aus 29 Ländern."In einem Jahr voller beispielloser Herausforderungen haben die Unternehmen auf dieser Liste Furchtlosigkeit, Einfallsreichtum und Kreativität im Angesicht der Krise bewiesen", so Deputy Editor David Lidsky von Fast Company."Seit mehr als 25 Jahren hat Harmonix neue und innovative Wege erschaffen, wie Leute ihre Lieblingsmusik erleben und mit ihr interagieren", sagt Steve Janiak, CEO von Harmonix. "Wir haben eine Generation dazu inspiriert, mit Guitar Hero und Rock Band zu Instrumenten zu greifen, haben unzählige Tanz-Duelle in Wohnzimmern mit Dance Central befeuert und gaben jedem die Macht, ihre Lieblings-Songs in FUSER zusammen zu mixen. Es ist eine Ehre, neben so vielen anderen visionären Unternehmen diese Anerkennung zu bekommen und wir können es kaum erwarten zu zeigen, woran wir als nächstes arbeiten."Letztes aktuelles Video: Tomb Raider im Wandel der Zeit